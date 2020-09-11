شكرا لمتابعة خبر عن "صحة الرياض" تنقل مريضًا وصل وزنه إلى 300 كجم إلى المستشفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

باشرت إدارة الطوارئ والنقل الإسعافي بصحة الرياض، مريضًا بالسمنة المفرطة يصل وزنه إلى 300 كيلو جرام، ونقلته إلى المستشفى.

وتلقت الإدارة، توجيهًا بشأن المريض الذي تلقى الخدمة في أحد المستشفيات الخاصة، ويريد ذويه أن ينقلوه إلى مستشفى آخر، وتم تشكيل فرق إسعافية ميدانية وتجهيز مركبة مخصصة لنقل الحالات المماثلة للسمنة المفرطة، بالتنسيق مع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض.

وصرّح الدكتور فهد القحطاني، مدير الإدارة، بأنه قد تم نقل الحالة بنجاح، على الرغم من مواجهة بعض الصعوبات.