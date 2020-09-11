شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خمسينية تتحدى الأمية وتُبدع في الرسم بالحجر والفحم في الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

تحدت خمسينية في الباحة أميتها بتنمية موهبتها في الرسم؛ لتقدم المزيد من اللوحات الفنية المبدعة، على الرغم من أنها لم تكمل تعليمها منذ الصغر؛ إلا أنها استطاعت أن تجد طريقًا للنجاح.

وقالت الفنانة الخمسينية "أم بدر" إنها حرصت على تطوير موهبتها على الرغم من أنها لم تكمل تعليمها؛ حيث اعتمدت على الرسم بالحجر الأبيض والفحم والألوان الشمعية.

وأشارت إلى أنها لم تتوقف عند تطوير موهبتها فقط، بل سعت لاستكمال مسيرة التعلم بعد زواجها؛ موضحة أنها عادت للتعليم بعد الزواج.

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