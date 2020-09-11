الموافقة على توثيق العقود الإلكترونية لتأجير المركبات

بقرار من مجلس الوزراء..

نشرت جريدة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ. وجاء قرار مجلس الوزراء على النحو التالي:

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