السبت.. انطلاق مزاد موسم «صرام تمور الأحساء»

ينطلق مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2020، غدًا السبت، وتنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص؛ وذلك في مدينة الملك عبدالله للتمور في محافظة الأحساء.

وأوضح فؤاد الملحم أمين الأحساء، أن المزاد شهد الأسبوع الماضي ورود حمولات من بواكير قطف ثمار تمور من نوع الشيشي والخلاص من المزارع التي تدخل في موسم الصرام مبكرًا، اليوم الجمعة.

وأشار إلى ارتفاع نسبي في أسعار التمور؛ الأمر الذي يعطي مؤشرات إيجابية واعدة لموسم تمور ناجح من حيث الكميات والجودة.

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بدوره، شدد مدير مدينة الملك عبدالله للتمور محمد السماعيل، على أن اللجان التنفيذية للمزاد، وضعت آلية استقبال للمزارعين وكميات التمور المُحمَّلة، بحسب ما تؤكده الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، التي أقرَّتها وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه سيتم دخول المركبات المحملة بالتمور في مسارات المزاد وفق آلية التباعد الجسدي ومنع التجمع أو التزاحم خلال المزاد.

وأضاف أن المزاد سيعمل على فترين: صباحية ومسائية، بهدف تخفيف الضغط والتزاحم خلال المزاد، مشددًا على أن لبس «الكمامة» شرط للدخول وممارسة البيع والشراء، كما ستقوم المدينة بتأمين كافة اللوازم الوقائية من معقمات وعمليات تطهير للموقع ولدورات المياه دوريًّا خلال اليوم الواحد، إضافة إلى توسيع دائرة المزاد ليكون في وقت واحد على جميع الأجنحة والمسارات؛ لمنع الازدحام وتخفيف التجمعات.

وأفاد السماعيل بأن المزاد يمنع استقبال التمور المعبأة في عبوات كرتونية «قديمة أو رديئة» وغير صالحة للاستخدام، لعدم مطابقتها مواصفات صحة البيئة، مؤكدًا أن اللجنة تسعى من خلال إقرار هذا التنظيم إلى تعزيز الخطوات التطويرية لموسم الصرام تدعيمًا لمكانة التمور بالأحساء من حيث الجودة والسعر والتداول.



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