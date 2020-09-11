الصحة تعلن إحصائية جديدة لحالات التعافي من كورونا بالمملكة

تصدرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 127 حالة تعافٍ، تلتها الرياض بـ80، ثم الدمام بـ70 حالة، فحائل بـ42 حالة.

وجاءت القطيف في المرتبة التالية بـ42 حالة تعافٍ، ثم الظهران 42، والمدينة المنورة 41 وجدة 38، ونجران 26 وينبع 23، والخبر 19حالة تعافٍ، ثم الجبيل 19، و(الخفجي ورأس تنورة) 18 حالة لكل منهما، ثم الطائف 17 حالة تعافٍ، وتبوك 15، وبريدة والنعيرية 14 حالة لكل منهما.

وسجلت خليص 13 حالة تعافٍ، ثم كل من (جازان ووادي الدواسر) 12 حالة لكل منهما، ثم (عفيف وحفر الباطن) 10 حالات، وبقيق 9 حالات، ثم (الهفوف والنماص ورفحا) 8 حالات لكل منها. أما (عرعر وأبو عريش وسبت العلاية ورياض الخبراء والمبرز ) فسجلت 7 حالات تعافٍ، وكل من (أبها والمجمعة والدلم وضرما) 6 حالات تعافٍ.

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وجاءت في المرتبة التالية كل من (شرورة والقويعية) بواقع 5 حالات تعافٍ، ثم (خميس مشيط والزلفي ومليجة وحوطة بني تميم وخيبر والقنفذة) بـ4 حالات لكل منها، ثم (الطوال ورفائع الجمش والبرك وعنيزة ومحايل والحناكية وظهران الجنوب والمظيلف) بواقع 4 حالات لكل منها.

وفي المرتبة التالية، جاءت كل من (الشعبة وبدر الجنوب وتنومة والحرجة والعيدابي والباحة والدوادمي وطريف وقصيباء وصفوى وأحد المسارحة وبلجرشي وأملج والعلا والسليل والعيص والريث ورجال ألمع) وسجلت حالتي تعافٍ.

وأخيرًا جاء (الأسياج وبطحاء والموسم وبارق ورابغ وسراة عبيدة وتبالة والبدع وقريات وعيون الجواء والبدائع والأرطاوية وتثليث والليث والوجه وتمياء وضبا وشقراء والمذنب وفيفا والخرج وثريبان والقريع وبللسمر والبشائر)، وسجلت كل من هذه المدن حالة تعافٍ واحدة.

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