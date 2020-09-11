بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدمات صحية وإنسانية وغذائية لليمنيين

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات في الفترة من 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 1893 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 328 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 37 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 234 فردًا، وعيادة الولادة 21 حالة، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1056 شخصًا، وقسم المصابين بالأوبئة 563 فردًا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ3458 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ2949 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 11 مستفيدًا، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 20 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1153 شخصًا.

وواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2020م، في قسم الطوارئ 758 مستفيدًا، وقسم الباطنة 333 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 112 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 476 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1047 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 93 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم التوليد حالة واحدة، وقسم التغذية العلاجية 54 مستفيدًا، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

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كما راجع قسم المختبر 546 شخصًا، وصُرفت الأدوية ل 1949 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 11 مستفيدًا، والعيادات المتنقلة 395، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 801 فرد.

أيضًا واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقام المركز خلال شهر أغسطس الماضي باستقبال 46 مريضًا حصلوا على 333 جلسة غسيل كلوي، و11 مريضًا تلقوا خدمات المعاينة، وكانت نسبة المستفيدين من الذكور 65% والإناث 35% بينما بلغت نسبة المقيمين 89% والنازحين 7%.

كما صرفت أدوية مجانية من عيادة أمراض الكلى بلغ عددها 971 وصفة، وأجري 364 تحليلًا مخبريًّا. يأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلةً في المركز للمرضى والمصابين في اليمن.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كميات من التمور للنازحين في محافظة عدن، وجرى التوزيع بمخيم النازحين في المعهد السعودي بمديرية دار سعد بالإضافة إلى مخيم للنازحين في منطقة البساتين بمحافظة عدن.

يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 3000 طن من التمور في عدد من المحافظات اليمنية بالتنسيق مع اللجنة اليمنية العليا للإغاثة.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية، وجرى خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2020م، ضخ 445200 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 349600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6320 فردًا.