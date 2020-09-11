تراجع إصابات كورونا بالمملكة دون الـ700.. ومكة والدمام الأعلى

سجَّلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة اليوم الجمعة، هبوطًا في عدد الحالات إلى ما دون الـ700 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 687 إصابة جديدة، و24 حالة وفاة جديدة، بجانب تعافي 935 حالة.

ووفقًا لإحصاء وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًّا منذ ظهور أول حالة في المملكة 324407 حالات، منها 19261 حالة نشطة، منها 1368 حالة حرجة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4213 حالة وفاة.

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وفيما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلًا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (72)، الدمام (49)، جدة (48)، المدينة المنورة (42)، الرياض (37)، الهفوف (33).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط .

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