إزالة مخطط مخالف بمساحة مليون متر مربع بالمدينة

وأهابت أمانة المدينة المنورة بالمواطنين إلى عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي يتم من خلالها تسويق وبيع الأراضي دون وجود صكوك شرعية، الذي يدخل في إطار التعدي على الأراضي الحكومية.
وشددت الأمانة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأشخاص المعتدين والمسوقين ودعت المواطنين لوقف عمليات شراء وتداول قطع أراض غير نظامية في أي من المخططات العشوائية التي يعلن الاستثمار والبيع فيها قبل التحقق من ملكية الارض ومستنداتها النظامية.
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