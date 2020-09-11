مدير تعليم صبيا يتفقد مدارس هروب

وقف ‏مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، اليوم، على⁩ عدد من المدارس بمكتب تعليم هروب بهدف الاطلاع على آداء المدارس وسير الحصص الدراسية ونسب وآلية الدخول على منصة مدرستي واستخدام تطبيق التيمز والتحديات التي تواجه المعلمين والطلاب والبدائل المطروحة وطرق الاستفادة منها وتوظيفها لصالح العملية التعليمية، إضافة للوقوف على التجارب المتنوعة في المدارس، ومتابعة عماليات الدعم الفني المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.

وبدأت جولة الدكتور الخرمي والتي رافقه خلالها المساعد للشؤون التعليمية بنين ناصر بن أحمد معافا ومدير مكتب التعليم بهروب محمد قرادي بزيارة مجمع منجد التعليمي عقب ذلك توجه إلى مدرسة حجن بني أمشيخ الابتدائية مرورًا بالمتوسطة والثانوية، حيث التقى قادة المدارس ومنسوبيها من معلمين والتقى بالطالب تركي هروبي أحد طلاب مدرسة منجد والذي انتشرت صورته أثناء استخدام منصة مدرستي ونهل العلم النافع من خلالها في رسالة واضحة لوصول الخدمة التعليمية لكل منطقة وبقعة من وطننا الغالي، لينتقل بعدها إلى مدرسة جبل المعادي الابتدائية في إحدى قمم جبال هروب الشاهقة ذات التضاريس الجميلة والمعقدة، حيث قام بتكريمه.

وأشاد الخرمي خلال زيارته لمدرسة جبل المعادي الابتدائية وكرم قائد المدرسة عبدالله المالكي والمعلم محمد دغريري وطاقم المدرسة بمبادرات معلمي ومشرفي وإداري تعليم صبيا في كافة مدارس الإدارة وما نفذوه من زيارات للطلبة في منازلهم- خاصة - في الأماكن النائية لتقديم الدعم الفني لهم، وتدريبهم على منصة مدرستي ووقف بشكل فعلي على استخدام الطلاب للمنصة خصوصا بعد تدريبهم ومساعدتهم بالإمكانات التي تساهم في استمرارهم بالتعلم وعن بعد.

أكد مدير التعليم خلال جولته ضرورة التكامل بين الأسرة والمدرسة ودور المرشدين والمرشدات في متابعة دخول وغياب الطلاب والطالبات والتواصل مع أولياء الأمور، كما ثمن حرص الأقسام ومكاتب التعليم في إدارة تعليم صبيا على الجدّية والجاهزية، وتنفيذ الخطط، ومتابعة عمليات التسجيل والدخول لمنصة مدرستي، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التعليم بهدف ضمان استمرارية عملية التعلم من خلال البدائل والمنصات التعليمية المتعددة، والتي يستفيد منها أكثر من 148 ألف طالب وطالبة في 9 محافظات تشرف عليها إدارة تعليم صبيا تعليميًا.