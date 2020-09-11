جمعية الصيادين بجازان توزع 1500 سلة لمستفيدها

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين حمود بن يحيى الشيخ أنه بدعم من جمعية البر الخيرية بجازان وزعت الجمعية التعاونية للصيادين بجازان أكثر من 1500 سلة غذائية، و1500 كيس أرز، و1500 كيس سكر، و1500 كرتون من التمور الفاخرة، و3200 كيس دقيق على أكثر من 1500 صياد وأسرهم من المستفيدين من خدمات الجمعية التعاونية للصيادين بمنطقة جازان. وأضاف أن الجمعية شرعت في توزيع السلال الغذائية المقدمة من جمعية البر الخيرية بجازان على مستفيديها فور وصولها. وسعت الجمعية مسبقاً لتأمين احتياجات مستفيديها من المواد الغذائية وأدوات صيد وإصلاح وترميم مراكب الصيد الخاصة بهم. ودعا الشيخ رجال الأعمال وفاعلي الخير للمسارعة لدعم الجمعية لتأمين برامجها المختلفة لرعاية الصيادين من أبناء جازان. وأكد نائب رئيس جمعية الصيادين حمود بن محمد شحار أن دعم الجمعية لن يتوقف وستسعى جاهدة في تحقيق كافة برامجها. كما أكد أمين عام جمعية البر الخيرية بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي أن جمعية جازان تسعى جاهدة في ظل تحقيق الشراكة المجتمعية لدعم برامج وأنشطة الجمعية التعاونية للصيادين وذلك لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا ممن يسعى إلى كسب قوته اليومي من صيد الأسماك، وبين العلاوي أن السلال الغذائية تأتي لتلبية الاحتياجات اليومية دعما من رجل الأعمال والخير الشيخ مطلق، مثمنا هذه المبادرات من رجل الخير والعطاء الشيخ مطلق.



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