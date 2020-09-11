السعودية اليوم / العراق يسجل 4254 اصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 4254 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 7881, فيما تم تسجيل 3579 حالة شفاء جديدة ,مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 217396 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 57395 حالة , منهم 566 في العناية المركزة.

// انتهى //

19:30ت م

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بغداد 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 4254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الإصابات إلى 282672 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 7881, فيما تم تسجيل 3579 حالة شفاء جديدة ,مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 217396 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 57395 حالة , منهم 566 في العناية المركزة.// انتهى //19:30ت م0128

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