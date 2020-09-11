السعودية اليوم / وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



الجزائر 23 محرم 1442 هجري الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم، تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس

وقال الناطق باسم رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار في تصريح صحفي : إن عدد الإصابات ارتفع إلى 47752 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1599 وفاة، وتماثل للشفاء 161 مريضا، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 33.723 حالة ، فيما لايزال 32 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة .

// انتهى //

19:26ت م

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الجزائر 23 محرم 1442 هجري الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم، تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وقال الناطق باسم رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار في تصريح صحفي : إن عدد الإصابات ارتفع إلى 47752 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1599 وفاة، وتماثل للشفاء 161 مريضا، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 33.723 حالة ، فيما لايزال 32 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة .// انتهى //19:26ت م0126

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