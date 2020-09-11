السعودية اليوم / ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى عشرة أشخاص



واشنطن 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الولاية إلى 10 أشخاص، مشيرةً إلى أن العدد مرشح للزيادة مع استمرار عمليات البحث عن 16 شخصاً لا يزالون مفقودين.

وقالت السلطات في الولاية : إن حريق المجمع الشمالي الذي أزكته ألسنة اللهب الناجمة عن الرياح في وقت سابق من الأسبوع، كان يتقدم بشكل أبطأ يوم الجمعة بعد أن خفت الرياح، وغطت ظلال الدخان المتصاعد من النيران المنطقة، وخفضت درجة الحرارة، مما سمح لرجال الإطفاء بإحراز تقدم.

وقال عمدة مقاطعة بوت السارغنت ديريك بيل : إنه تم العثور يوم أمس الخميس، على سبع جثث، ليصل العدد الإجمالي إلى 10 في غضون يومين، وتم نقل ما لا يقل عن أربعة أشخاص يعانون من حروق خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج .

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19:17ت م

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