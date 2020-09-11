السعودية اليوم / ليبيا تعلن تسجيل عن 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 13 حالة



طرابلس 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الابع والعشرين ساعة الماضية 969 إصابة جديدة بفيروس

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم : إن المركز استلم 4009 عينات موزعة على المناطق ، مشيراً إلى أن إجمال عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 21 ألفا و908 حالات، منها 19 ألفا و50 نشطة، وألفين و506 متعافين، بينما توفى 352 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء .

// إنتهى //

17:47ت م

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طرابلس 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الابع والعشرين ساعة الماضية 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثل للشفاء 86 مصابا، في حين توفى 13 آخرين.وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم : إن المركز استلم 4009 عينات موزعة على المناطق ، مشيراً إلى أن إجمال عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 21 ألفا و908 حالات، منها 19 ألفا و50 نشطة، وألفين و506 متعافين، بينما توفى 352 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء .// إنتهى //17:47ت م0102

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