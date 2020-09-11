شكرا لقرائتكم الطقس غدًا.. أمطار رعدية والأحساء تسجل 44 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-11 الطقس غدًا.. أمطار رعدية والأحساء تسجل 44 مئوية يتكون الضباب خلال الليل والصباح على الشرقية متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت. وتوقعت الأرصاد استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة. Advertisements كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية. درجات الحرارة غدًا: وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة في المملكة بـ18 مئوية.



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