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لحقت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم، بنظيراتها النصر والأهلي والتعاون إلى الدوحة، الجمعة، وذلك استعداداً لاستكمال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وشهدت بعثة الهلال الحارس انضمام عبدالله الجدعاني القادم من الوحدة.
من جهة ثانية وقع اختيار المدير الفني للأزرق رازفان، على الرباعي الأجنبي الفرنسي جوميز، والإيطالي جيوفينكو والبيروفي أندريه كاريلو، والكوري الجنوبي جانغ هيون سو.
ويستكمل حامل اللقب مواجهاته في البطوبة 14 من سبتمبر الجاري بملاقاة نظيره باختاكور الأوزبكي.
ويتصدر باختاكور المجموعة بفارق الأهداف عن الهلال، حيث يملك كلا الفريقين 6 نقاط.
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 06:32 PM
في رحلة الحفاظ على اللقب القاريالبعثة ضمت الحارس "الجدعاني".. الهلال يتوجه إلى الدوحة
لحقت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم، بنظيراتها النصر والأهلي والتعاون إلى الدوحة، الجمعة، وذلك استعداداً لاستكمال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وشهدت بعثة الهلال الحارس انضمام عبدالله الجدعاني القادم من الوحدة.
من جهة ثانية وقع اختيار المدير الفني للأزرق رازفان، على الرباعي الأجنبي الفرنسي جوميز، والإيطالي جيوفينكو والبيروفي أندريه كاريلو، والكوري الجنوبي جانغ هيون سو.
ويستكمل حامل اللقب مواجهاته في البطوبة 14 من سبتمبر الجاري بملاقاة نظيره باختاكور الأوزبكي.
ويتصدر باختاكور المجموعة بفارق الأهداف عن الهلال، حيث يملك كلا الفريقين 6 نقاط.
، البعثة ضمت الحارس "الجدعاني".. الهلال يتوجه إلى الدوحة ،
المصدر : الخليج 365
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