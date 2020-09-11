مملكة الإنسانية سباقة في أعمال الإنقاذ والخير ولا ينكر جهودها إلا جاحد

2020-09-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

عبر أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق خوجة عن تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع المواد الإغاثية والإيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات بالسودان وتقديم خدماته الطبية المتنوعة لليمنيين.

جهود مملكة الإنسانية

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365”: إن جهود مملكة الإنسانية لا ينكرها إلا جاحد، إذ تحرص بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- على تقديم كل أوجه المساعدات والإنقاذ وخدمات ومستلزمات طبية وعلاجية، ومواد غذائية.

الحروب والكوارث الطبيعية

وتابع قائلًا: السعودية – ولله الحمد- من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم، حيث دأبت على مد يد العون والمساعدة الإنسانية للدول العربية والإسلامية والصديقة، للإسهام في التخفيف من معاناتها جراء الكوارث الطبيعية، أو من الحروب، حتى سجلت أولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية على مستوى العالم، بحسب التقارير الصادرة من منظمات عالمية مهتمة بهذا الصدد.

جهود مركز الملك سلمان للإغاثة

وأكد أنه استشعارًا لدور السعودية الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم، وأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، بادرت المملكة بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة الرياض، الذي سيدفع بعملها الإنساني العالمي لمزيد من العطاء والبذل، وفق أسلوب تنظيمي يضمن دقة وصول المساعدات لمستحقيها وبصورة عاجلة، لاسيما وهو ما دأبت على فعله حكومة المملكة الرشيدة طوال تاريخها الإنساني والإغاثي.

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ضحايا فيضانات السودان

وفي سياق متصل، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية والإيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات بالسودان وتقديم خدماته الطبية المتنوعة لليمنيين، ففي السودان واصل المركز توزيع السلال الغذائية، حيث جرى توزيع 10 أطنان و700 كيلو جرام من السلال الغذائية، للمتضررين من السيول والفيضانات في منطقة الحوشاب والكوداب بمحلية كرري التابعة لولاية الخرطوم، استفاد منها 600 شخص.

خدمات صحية لليمن

وفي اليمن واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وبدعم سخي من المركز واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب في مرحلته الرابعة تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، ووزع المركز أمس الأول كراسي كهربائية متحركة للمصابين بمحافظة عدن في إطار المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.

مواد غذائية ومشاريع

وعبرت منفذ الوديعة الحدودي 6 شاحنات إغاثية خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2020م، تحمل على متنها 144 طنًا من المواد الغذائية بواقع 18,000 كرتون تمور، حيث تستهدف هذه المساعدات محافظتي مأرب والبيضاء.

من جهة أخرى وقع المركز مؤخرًا، اتفاقية لتنفيذ مشروع “مهارتي بيدي 2” لتحسين سبل العيش لأسر الأيتام في اليمن وتمكين وتأهيل 500 شاب وشابة من أسر الأيتام بمحافظة مأرب وإكسابهم المهارات المهنية والأساسية في مجالات وحِرف متعددة، كذلك تأمين وسائل ومعدات لتجهيز مشروعات تساعدهم للانخراط بسوق العمل وتوفر لهم سبل العيش الكريم.

كما وقع المركز اتفاقية لتوفير الاحتياجات التعليمية للعام الجاري لمدارس مديريتي ثمود ورماه التابعة لمحافظة حضرموت، ووقع الاتفاقيتين مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.

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