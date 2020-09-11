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أبل تستعد لإطلاق خدمة Apple One بباقات اشتراك مختلفة
تنافس بها خدمة Amazon Prime
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
أشارت شركة التكنولوجيا العملاقة، آبل، إلى أنها ستطلق خدمة Apple One؛ حتى يحصل المستخدمون على كافة الخدمات في اشتراك واحد أرخص.
وكشف موقع 9to5Google أنه من المتوقع أن تتضمن حزم Apple One خدمة الموسيقى والألعاب والتخزين السحابي وخدمة البث التلفزيوني Apple TV Plus وغيرها من الخدمات المختلفة.
وتطلق الشركة التي من المتوقع أن تكشف النقاب عن آيفون جديد الأسبوع المقبل، خدمة آبل وان بباقات وأسعار مختلفة، لتكون منافسة لخدمة Amazon Prime، وستتيح الحزم المختلفة للعملاء الاشتراك في العديد من الخدمات الرقمية للشركة بسعر شهري أقل، وقد تم تصميمها لجذب مزيد من المستخدمين إلى خدمات آبل، مما سيحقق المزيد من الإيرادات.
ومن المقرر أن يتم إطلاق الخدمة في وقت مبكر من أكتوبر إلى جانب مجموعة آيفون 12 الجديدة، كما ذكر موقع بلومبرغ سابقًا.
Apple One وعملاء أندرويد:
وبالنسبة لعملاء خدمة Apple Music على نظام التشغيل أندرويد، فإن Apple One لن يتداخل مع الاشتراك القائم، مما يعني أن العملاء لن يضطروا إلى الدفع مرتين، ولن يتم محاسبتهم على كلا الاشتراكين.
يمكنك إدارة اشتراكك في Apple One باستخدام آيفون، وآيباد، أو على أجهزة ماك، أو تلفزيون آبل.
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