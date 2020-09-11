2020-09-11

ترامب في ذكرى 11 سبتمبر: استهدفنا كل من يهدد حياة الأمريكيين مثل سليماني

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001، أن بلاده مستمرة في ملاحقة الإرهاب.

وقال ترامب في كلمة له بهذه المناسبة: إن ضحايا الهجمات الإرهابية “سيلهمون الأمريكيين في المستقبل”، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تخضع لقوى الشر والإرهاب.

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وأضاف: “استهدفنا كل من يهدد حياة الأمريكيين مثل قاسم سليماني”، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قضى بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع هذا العام.

وشدد على أن “أمريكا لن تتوانى عن ملاحقة الإرهابيين”، مضيفًا: “أمتنا ستدافع عن حريتها وتراعي قيمها الأخلاقية”.

وتحيي أمريكا، بكل أطيافها، الذكرى التاسعة عشرة لأكثر الاعتداءات دموية في تاريخها.

وزار ترامب موقع تحطم طائرة خلال هجمات 11 سبتمبر في بنسلفانيا ومدينة شانكسفيل التي تبعد نحو 500 كيلومتر إلى الغرب من نيويورك، حيث تحطمت إحدى الطائرات الأربع التي خطفها الإرهابيون الأربعة في تنظيم القاعدة.

ولن يحضر الرئيس مراسم نيويورك التي كلف نائبه مايك بنس تمثيله فيها.



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