ما هو السلاح السري الأمريكي الذي أشار إليه ترامب اليوم؟ 

2020-09-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أجرى الصحفي المسؤول عن نشر فضيحة ووترغيت الشهيرة في التاريخ الأمريكي، بوب وودوارد، 18 مقابلة مع الرئيس دونالد ترامب، نُشرت في كتابه الذي صدر اليوم بعنوان الغضب Rage، وقد قال فيه إن السلاح السري الأمريكي الذي يمتلكه الجيش لم يسمع به أحد من قبل.

وقال ترامب في مقابلاته التي علق فيها على التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عام 2017، إنه أشرف على بناء نظام سري جديد للأسلحة النووية، متابعًا: لدينا أشياء لم يرها أو يسمع عنها أحد من قبل.

وأورد وودوارد أنه تحقق من ادعاء ترامب من خلال مصادره في الجيش الأمريكي والذين أكدوا على أن الجيش الأمريكي لديه بالفعل نظام أسلحة جديد سري، وقالت المصادر إنها فوجئت بأن ترامب قد كشف هذه المعلومات، بحسب واشنطن بوست.

وقال ترامب أمام الصحفيين اليوم تعليقًا على هذا الموضوع: نعم، لدينا أسلحة رائعة، قواتنا المسلحة أقوى من أي وقت مضى، لقد أنفقنا على قواتنا على مدى السنوات الثلاث والنصف السابقة 2.5 تريليون دولار، وطورنا أنظمة صواريخ جديدة وأسلحتنا النووية في أفضل حالاتها، ومع ذلك آمل ألا نضطر أبدا إلى استخدامهم.

ما هو السلاح السري الأمريكي؟

وبحسب ما ورد في كتاب الصحفي الاستقصائي الأسطوري قال ترامب: قمنا ببناء نظام نووي، نظام أسلحة لم يمتلكه أحد في هذا البلد من قبل، لدينا أشياء لم يرها أو يسمع عنها أحد، لدينا أشياء لم يسمع عنها بوتين أو رئيس الصين، ما لدينا لا يصدق.

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وأفاد تقرير من موقع Task & Purpose الذي يغطي بشكل أساسي أخبار القوات المسلحة والدفاع للولايات المتحدة أن ترامب في حديثه يقصد الرأس الحربي W76-2.

وكان قد تم الإعلان عن هذا السلاح في تقرير مراجعة الوضع النووي لإدارة ترامب فبراير 2018، وذُكر أنه إضافة جيدة للترسانة النووية الأمريكية، يُستخدم في صاروخ طراز ترايدنت وله قوة تفجيرية تبلغ نحو 5 كيلوطن.

وهذه القوة التفجيرية أصغر قليلًا من القنبلة الذرية التي أُلقيت على هيروشيما وناجازاكي.

وقد تم نشره على متن الغواصة النووية يو إس إس تينيسي في نهاية عام 2019، وقال جون رود، وكيل وزارة الدفاع في ذلك الوقت: هذه القدرة التكميلية تعزز الردع وتوفر للولايات المتحدة سلاحًا استراتيجيًا سريعًا، ويسد الفجوة في قدرات الردع الإقليمية الأمريكية.

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