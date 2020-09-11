خطوات التسجيل في خدمة مؤهل لتوثيق الشهادات الأكاديمية إلكترونياً

تعمل المملكة العربية السعودية هذه الفترة على توفير جميع الخدمات بشكل إلكتروني فهناك المئات من الخدمات التي نجحت بها السعودية أن تجعل المواطن يستطيع القيام بها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات الحكومية وساعدت هذه الأمور في تخفيف الزحام خاصة فترة انتشار الوباء في السعودية.

التسجيل في خدمة مؤهل لتوثيق الشهادات الأكاديمية

من الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية للمواطنين هي خدمة التحقق من الشهادات الأكاديمية بشكل إلكتروني لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وتضم المنصة التعليمية للتسجيل والتحقق من الشهادة مجموعة كبيرة من المعلومات عن جميع المدارس الحكومية في السعودية ولذلك نقدم لكم خطوات التسجيل في الخطوات التالية.

لكي تستطيع التسجيل في خدمة مؤهل يجب أن يكون لديك حساب مسجل بالفعل في بوابة النفاذ الوطني.

بعد ذلك عليك الدخول إلى حسابك الشخصي من خلال أسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم يمكنك الاستفادة من الخدمات المتواجدة على الموقع بالكامل.

بعد التسجيل بنجاح يمكنك الاستفادة بجميع الخدمات المتواجدة على المنصة وإذا أردت التعديل على بيانات مؤهل يمكنك التعديل عليه من خلال الضغط على خيار التعديل للمؤهل وبعد ذلك تقوم برفع جميع المستندات وقم بإرسال الطلب وسيتم تعديل مؤهل بنجاح.