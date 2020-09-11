، "الشورى" يستأنف جلساته العادية الأسبوع القادم "عن بُعد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يناقش عددًا من الموضوعات.. بينها التقرير السنوي لـ"الداخلية"

يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية الأسبوع القادم؛ حيث يناقش الاثنين القادم "عن بُعد" في جلسته العادية "54"، عددًا من الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/144هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن تقرير الوزارة خلال فترة التقرير.

ويطرح المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المقدمين استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وتُطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام؛ فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضًا بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية؛ وذلك توحيدًا للإجراء.

ويهدف مقترحا التعديل -بحسب اللجنة- إلى تخفيف الضرر على القوى البشرية الوطنية التي أمضت فترة سابقة طويلة تحت مظلة أحد نظامي التقاعد المدني والعسكري، ثم انتقلت إلى عمل خاضع لنظام التأمينات أو العكس؛ حيث يتعذر عليهم بموجب الأحكام الحالية ضم الفترتين؛ لغرض التقاعد المبكر، ومعالجة وضع موظفي الدولة الذين يتم تحويلهم بين النظامين؛ بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء في المرافق العامة، مع مراعاة عدم تحميل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أعباء مالية عند تفعيل ما تضمنه المقترح.

ويناقش المجلس خلال جلسته الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/1441هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته.

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد طالبت في أبرز توصياتها ضمن تقريرها المرفوع أمام المجلس، وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية.

وقد رأت اللجنة أن المحاكمات وما يجري فيها سواءً أمام المحاكم أو اللجان شبه القضائية، تُعَد مصونة بحكم النظام ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الجهة المخولة بذلك نظامًا وفي أضيق نطاق؛ مشيرة إلى أن نشر ذلك يُعد تعديًا على خصوصية ما هو منظور وفيه تأثير سلبي على سير القضايا في المحاكم.

ويحسم المجلس قراره بالتصويت في هذه الجلسة على ما توصلت إليه لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1440هـ.

ومن بين أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة مطالبة الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/1440هـ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1440/1440هـ وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام صندوق الاستثمارات العامة.

في سياق آخر، أدرج مجلس الشورى ضمن جدول أعمال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي يعقدها الثلاثاء القادم، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/1441هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة تجاه أداء الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن أنهت دراسته.

كما أدرج المجلس للمناقشة في هذه الجلسة، تقريرًا تقدمت به اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن تقرير المؤسسة وما قدمته عليه من توصيات.

وطالب تقرير اللجنة المالية في أبرز توصياته أمام المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي؛ موضحًا أن الموظف في القطاع الخاص بعد تقاعده يفقد ميزة التأمين الصحي له ولأفراد عائلته؛ مما يرفع التكلفة والصعوبة عليه في الوصول للرعاية الصحية؛ وهو ما يعد من أكبر ما يثقل كاهل المتقاعد.

في المقابل من المقرر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت في هذه الجلسة على ما توصلت إليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/1440هـ.

ومن أبرز توصيات اللجنة، مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الربط بين إنجازاتها، وأهدافها، وهيكلها التنظيمي، وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس، من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها، لقياس ما تحقق من الأهداف.

ويصوّت المجلس في تقرير آخر على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه تقريرها من توصيات تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1440/1440هـ؛ وذلك بعد أن يطلع المجلس خلال هذه الجلسة على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول ما تضمنه تقرير الرئاسة بعد دراسته ومناقشته في جلسة سابقة.

هذا ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440/1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن التقرير وما قدمته عليه من توصيات.

وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها، وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومَن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.

وأشارت اللجنة في رأيها إلى أهمية ما ورد في الفقرة (الرابعة) من الصعوبات الواردة على مستوى تنفيذ الاستراتيجية المتمثلة في (عدم تلبية معايير الجودة، وعلى سبيل المثال الافتقار إلى موظفي الفنادق والأدلة السياحيين المهرة).

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1440/1440هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية السادسة والخمسين التي يعقدها الأربعاء القادم، يناقش المجلس تقريرًا تَقَدّمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/1440هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى رأي اللجنة بشأن تقرير الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن أنهت دراسته.

ووضعت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، مطالبة وزارة التعليم بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في الوزارة وفق متطلباتها واحتياجاتها واحتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة؛ إذ لاحظت اللجنة أن هناك تكدسًا إداريًّا ضخمًا في المركز الرئيسي للوزارة، وأن الحاجة أكبر للمشرفين التربويين والإداريين في إدارات التعليم لتحقيق نسبة مناسبة للإشراف التربوي لكل معلم بما يحقق فاعلية أكبر لعمليات الإشراف؛ وذلك بتخفيف الأعباء الإدارية على المشرفين من خلال إعادة توزيع الإداريين في إدارات العليم، وزيادة عدد المشرفين في إدارات التعليم ومن خلال إعادة توزيع مشرفي الوزارة على إدارات التعليم.

كما طالبت اللجنة في تقريرها الوزارة بتجويد وتطوير التعليم عن بُعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامها تكامليًّا مع التعليم الاعتيادي؛ مؤكدة في تقريرها أن المستقبل لزيادة الاعتماد على الوسائل التقنية ليس كبديل؛ وإنما مكمل ويتكامل مع التعليم الاعتيادي.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي للعام المالي 1440/1440هـ، وأكدت اللجنة في رأيها أهمية الاعتماد على التقنية الحديثة مع العنصر البشري؛ وذلك بوضع أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات في الأماكن المناسبة بالمنافذ الجمركية، لتسهيل الإجراءات الجمركية بما فيها التفتيش؛ للحد من البضائع الممنوعة والمخالفة للمواصفات والمقاييس.

ويطرح المجلس خلال هذه الجلسة، تقريرًا تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1440/1441هـ للمناقشة؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن تقرير الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن انهت دراسته.

ودعت اللجنة في أبرز توصياتها وفق تقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الحج والعمرة باستكمال تطوير تطبيقات ذكية للخدمات التي تقدمها، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن ذلك تطبيق الحصول على التصاريح اللازمة للوصول للأماكن المطلوبة، وتطبيق لإرشاد التائهين.

وطالبت اللجنة في تقريرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للتأكد من توفر مساكن للحجاج والمعتمرين والزوار، بمواصفات جيدة، وتحديث تنظيم مساكن الحجاج بحيث يتضمن شروط ومواصفات هذه المساكن وضوابط ترخيصها.