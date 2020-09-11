محمد بن مسعود - الدمام - 11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 05:04 PM ضُبِط بحوزتهما (30000) ريال وقد جرى إيقافهما لإحالتهما إلى النيابة العامة القصيم.. القبض على شخصيْن تورطا في انتحال صفة رجليْ أمن وسلب العمالة الوافدة القصيم.. القبض على شخصيْن تورطا في انتحال صفة رجليْ أمن وسلب العمالة الوافدة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنيْن اثنيْن، في العقد الخامس من عمرهما، تورطا في عدد من الجرائم، تَمَثّلت في انتحال صفة رجلي أمن، وسلب العمالة الوافدة والاستيلاء على ما معهم من أموال؛ حيث ضُبِط بحوزتهما مبلغ (30000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، القصيم.. القبض على شخصيْن تورطا في انتحال صفة رجليْ أمن وسلب العمالة الوافدة ،

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