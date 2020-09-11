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سجلت منطقة حائل، اليوم الجمعة، حالة وفاة واحدة، و6 حالات إصابة جديدة، و42 حالة تعافٍ من فيروس كورونا في مدينة حائل.
وتوزعت حالات الإصابة بواقع 15 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشملي.
وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" تحسنًا كبيرًا في نِسَب حالات التعافي والنشطة في المنطقة؛ حيث ارتفعت نسبة التعافي إلى 94.2%، وانخفضت الحالات النشطة إلى 4.9%، لأول مرة منذ أشهر.
وبيّن "الإنفوجرافيك" ارتفاع نسبة الحالات المغلقة إلى 95.1%، ونسبة حالات الوفيات إلى 0.88%، وبلغ معدل الانتشار 0.97%، ومعدل التضاعف 59 يومًا.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة (5996) حالة، وحالات التعافي (5648)، والحالات النشطة (295) حالة، وحالات الوفيات (53) حالة.
فيروس كورونا الجديد
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 04:51 PM
42 حالة تعافٍ من الفيروس ترفع نسبة الشفاء إلى 94.2%حائل تشهد وفاة واحدة و6 إصابات جديدة بكورونا.. اليوم
سجلت منطقة حائل، اليوم الجمعة، حالة وفاة واحدة، و6 حالات إصابة جديدة، و42 حالة تعافٍ من فيروس كورونا في مدينة حائل.
وتوزعت حالات الإصابة بواقع 15 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشملي.
وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" تحسنًا كبيرًا في نِسَب حالات التعافي والنشطة في المنطقة؛ حيث ارتفعت نسبة التعافي إلى 94.2%، وانخفضت الحالات النشطة إلى 4.9%، لأول مرة منذ أشهر.
وبيّن "الإنفوجرافيك" ارتفاع نسبة الحالات المغلقة إلى 95.1%، ونسبة حالات الوفيات إلى 0.88%، وبلغ معدل الانتشار 0.97%، ومعدل التضاعف 59 يومًا.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة (5996) حالة، وحالات التعافي (5648)، والحالات النشطة (295) حالة، وحالات الوفيات (53) حالة.
، حائل تشهد وفاة واحدة و6 إصابات جديدة بكورونا.. اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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