محمد بن مسعود - الدمام - نسبة التعافي بلغت 70.5% والإصابات النشطة 28.9% سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1208 حالات تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.فلسطين فيروس كورونا الجديد 11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 04:06 PM Advertisements نسبة التعافي بلغت 70.5% والإصابات النشطة 28.9% فلسطين: 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا فلسطين: 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1208 حالات تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات. الكلمات المفتاحية ، فلسطين: 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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