شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. كما توقعت الهيئة أن تمتد الحالة المطرية إلى منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة غدا السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.