شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طالب الإبتدائية يصطحبه والده للأماكن الوعرة للبحث عن شبكة إنترنت لمتابعة دروسه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

رصدت صور نشرها المعلم حسن المعافا، أحد منسوبي التعليم بمنطقة جازان تحمل ألف معني لطالب، يبحث عن شبكة في منطقة جبلية وسط درجات الحرارة المرتفعة ليستكمل دروسه.

وقال المعافا أن الطالب طلال أحمد هادي الغزواني، في الصف الرابع الإبتدائي، بمحافظة العيدابي بجازان، اصطحبه والده في المناطق الجبلية الوعرة للبحث عن الشبكة في الظهيرة وسط درجة الحرارة المرتفة من أجل استكمال المواد الدراسية؛ هو وشقيقته التي تدرس في الصف السادس الإبتدائي بحسب موقع “مشاهد”.

وكشف المعلم حسن معافا أن الطالب طلال الغزواني من الطلاب الموهوبين ممن اجتازوا مقياس موهبة للذكاء ومدرج من الموهوبين. ونالت الصور التي تم التقاطها استحسان نشطاء على موقع “تويتر” على التزام الطالب طلال أحمد الغزواني رغم صغر سنه على حضور الدروس التعليمية عن بعد؛ رغم الصعوبة التي قابلها بسبب ضعف الشبكة؛ فيما أثنوا على والده الذي إصطحبه إلى هناك.