شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يجمع 50 سيارة كلاسيكية قديمة ويحتفظ بها منذ 20 عاماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص مواطن على جمع عشرات السيارات الكلاسيكية القديمة، واحتفظ بها منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وذكر يوسف الرويلي، في لقاء بقناة الإخبارية، أنه جمع 50 سيارة قديمة، كما قام بترميمها حتى أصبحت بالشكل التى تظهر عليه الآن.

وأضاف أن مجموعته تضمن أنواعا متعددة من ماركات السيارات، لافتا إلى أن أكثر سيارة يحبها كانت من إنتاج 1945م.