النقل: على المواطنين أخذ الحيطة بسبب الأمطار على طريق المدينة المنورة/ مكة المكرمة السريع

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): حذر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين من الأمطار المتواجدة على طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة السريع. حذر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين من الأمطار المتواجدة على طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة السريع. وأوضح التنبيه بأن على مستخدمي طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار ، لسلامتكم جرى التنويه.

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