شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم في عسير يُقدم الدروس لطلابه عبر منصة مدرستي رغم إصابته بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):وثق مقطع فيديو أحد المعلمين في منطقة عسير وهو يقدم درس افتراضي لمادة "لغتي" لطلابه في مدرسة في الصف السادس بمدرسة الإمام الترمذي الابتدائية.
وذكرت إدارة التعليم في عسير أن المعلم يدعى حسن عسيري، مشيرة إلى أن المعلم مصاب بفيروس كورونا الجديد وتحامل على مرضه من أجل القيام بدوره في تقديم الدروس لطلابه عبر منصة مدرستي.
وظهر المعلم وهو يقدم تحياته لطلابه، متمنياً لهم النجاح، ومقدما شكره للقيادة الرشيدة ووزارة التعليم على جهودهم لدعم التعليم عن بعد، ثم بدأ في درسه الافتراضي.
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