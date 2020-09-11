شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: خطوة واحدة يمكن اتبعاها في حال رفض طلب الإبتعاث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، الطريقة التي يمكن أن يتخذها المستفيد، في حال رفض طلب الإبتعاث في أول مرة .

وأوضحت الجوازات بأن خطوة واحدة يقوم بها المستفيد في حال رفض طلب الإبتعاث في أول مرة، وهذة الخطوة هي، بعد وصول رسالة للمستفيد عبر رقم جواله بالرفض يعيد تقديم الطلب مرة أخرى من جديد عبر منصة أبشر، مع إرفاق المستندات المطلوبة.

وكان ذلك ردا استفسار لأحد المستفيدين قائلًا: «قدم ابني على لأبشر بالسفر إلى بريطانيا لإكمال دراسة السنة الأخيرة، وهو مبتعث من الدولة، ولكن الطلب رُفض مع العلم بأنه تم إرفاق قرار الابتعاث الصادر من الملحقية الثقافية بلندن. وفي الشروط هنا لم يطلب أي وثائق ولكن الطلب رفض».