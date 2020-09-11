شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. دور الملك سعود في نشر التعليم في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ د.عبدالله بن علي الركبان ما قام به الملك سعود بن عبدالعزيز لنشر التعليم في المملكة.
وذكر، خلال لقاء في قناة المجد، أن الملك سعود كان يعاون والده الملك عبدالعزيز، مضيفاً أنه اهتم بالتعليم.
وأكد أن الملك سعود حرص على دعم طلاب المدارس مادياً، كما وجه بافتتاح عدد من المدارس والمعاهد التعليمية.
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