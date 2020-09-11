شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية": إستخراج التأشيرة العمالية البنغالية الرجالية للأعذب لـ 3 وظائف فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية ضوابط إستقدام العمالة الرجالية من بنجلاديش، وذلك ردا عل إستفسار بشأن إستقدام العمالة من بنجلاديش، حيث حددتها في 3 وظائف فقط.

وأوضح الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنه لا يسمح باستخراج تأشيرة عمالة رجالية بنجالية للأعزب والعزباء ولكن يسمح بإصدار تأشيرة عامل منزلي/ سائق خاص/ ممرض منزلي".

وكان ذلك ردا على إستفسار لأحد المستفيدين، مفاده: «ما هي ضوابط استقدام العمالة من بنجلاديش رجالا للأعزب؟».