شكرا لمتابعة خبر عن فيديو توضيحي لخصائص الفرق والقنوات ببرنامج "مايكروسوفت تيمز"التي يحتاجها المعلمون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو توضيحي، خصائص وخيارات الفرق والقنوات التي يحتاجها المعلمون والمعلمات في برنامج مايكروسوفت تيمز.

وأوضح الفيديو بأنه من تبويب الفرق ستظهر كل الفرق التي تم إنشائها او انضموا إليها، وأن كل فريق به ثلاث نقط بها الإعدادت، التي يمكن التعامل بها كما نرغب حيث يمكن من خلالها، إخفاء الفريق أو اختيار القنوات وتحديد صلاحيات المعلمين والأذونات ، وأذونات الضيف ، واستخدام الإشارات، واستعراض تحليلات الفريق والقنوات التي أنشاناها.

وتابع الفيديو بأننا يمكن أيضا من خلال الإعدادات إضافة قناة بسرعة، وهي عبارة عن مجموعة داخل الفريق يتشارك فيها المجموعة، ويمكن إنشاء قناة لمادة معينة بداخل الفريق، أما الفريق فيحتوي على منطقة للكتابة حيث تظهر كل الفرق في حال دخلنا إلى القناة العامة.