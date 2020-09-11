شكرا لمتابعة خبر عن «العمليات الأمنية» يحذر قائدي المركبات بالطائف من هطول الأمطار الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من هطول أمطار على محافظة الطائف خلال هذا التوقيت . حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من هطول أمطار على محافظة الطائف خلال هذا التوقيت . ونبه " العمليات الأمنية " أن الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة بالمحافظة ويجب أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن مجاري السيول والأودية .

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