صورة قديمة للملك عبدالعزيز عائداً للرياض بالطائرة من أحد المؤتمرات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة قديمة الملك عبدالعزيز وهو عائداً إلى الرياض بالطائرة بعد مشاركته في أحد المؤتمرات. وثقت صورة قديمة الملك عبدالعزيز وهو عائداً إلى الرياض بالطائرة بعد مشاركته في أحد المؤتمرات. وأظهرت الصورة الجموع الغفيرة من المسؤولين والأمراء الذين قدموا إلى لمطار من أجل استقبال الملك.

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