بالفيديو.. 6 ناطحات سحاب بالمملكة تجاوز طول إحداها الـ600 متر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو توضيحي ناطحات السحاب بالمملكة وأطوالها التي تجاوز إحداها ال600 متر. وثق مقطع فيديو توضيحي ناطحات السحاب بالمملكة وأطوالها التي تجاوز إحداها ال600 متر. وأوضح الفيديو 6ناطحات سحاب، بالمملكة وهم أبراج البيت بمكة بطول 601 متر، وبرج صندوق الإستثمارات العامة 385 متر، وبرج رافال بالرياض 308 متر. وتابع ببرج مركز التجارة العالمي بالرياض بطول 303 متر، وبرج المملكة بطول 302 متر، وبرج الفيصلية 267 متر.

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