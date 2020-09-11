بالفيديو .. مشاهد ساحرة أثناء هطول الأمطار على رجال ألمع اليوم

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): كشف مقطع فيديو مشاهد طبيعية ساحرة في رجال ألمع بعسير أثناء هطول الأمطار اليوم الجمعة . كشف مقطع فيديو مشاهد طبيعية ساحرة في رجال ألمع بعسير أثناء هطول الأمطار اليوم الجمعة . وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين جمال الطبيعة بين الجبال والمساحات الخضراء والسحب الممطرة وقد ظهرت وكأنها ترتكز على قمة جبلية . وتشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار منذ الأربعاء الماضي مع توقعات بإستمرارها حتى الأحد المقبل .

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