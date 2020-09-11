شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. احتفال يهز القلوب بعودة مجند من رحلة علاج بعد فقد ساقه بالحد الجنوبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

في أجواء مليئة بالمشاعر الوطنية ، احتفلت أسرة بمحايل عسير بعودة نجلهم بطل الحد الجنوبي من رحلة العلاج حيث فقد إحدى ساقيه في ساحات التضحية والشرف .

ووثق مقطع فيديو الإحتفال العفوي الذي جمع الجندي رضا عسيري بعائلته وأصدقائه فرحين بعودته سالماً إلى أرض الوطن وتحسن حالته الصحية بعد رحلة علاج استمرت نحو 5 أشهر ، ومؤكدين على تقديرهم لدوره البطولي في الدفاع عن وطنه وأهله بالغالي والنفيس .

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