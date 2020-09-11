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مدني الباحة يحذر من أمطار وسيول خلال الساعات المقبلة

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عقب وورود تنبيهات من هيئة الأرصاد

دعا مدني الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة، والحذر، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًا.

وذكر مدني الباحة، أنه ورد إليه تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة،  وأتربة مثارة، على «الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة».

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وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة وتكون التأثيرات المصاحبة رياحًا سطحية، وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام بالرؤية.

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