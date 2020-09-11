بالفيديو.. معلم يتحدى الظروف ويُحوِّل منزله إلى فصل افتراضي بالأحساء

الطلاب تجاوبوا مع شرحه للدروس
ضرب معلم الرياضيات أحمد البدر بالأحساء، مثلًا في التفاني والعطاء تجاه طلابه؛ حيث حوَّل منزله إلى فصل دراسي يلتقي فيه طلابه عن بعد.
وأعادت وزارة التعليم نشر تغريدة لمدرسة عبدالله بن عباس الابتدائية في الأحساء، قالت فيها: «عندما يقرر المعلم تحدي الظروف يبدع في الطريقة.. هذا ما صنعه معلم الرياضيات أحمد البدر المدرس بابتدائية عبدالله بن عباس بالأحساء؛ حيث حوَّل منزله إلى فصل دراسي يلتقي فيه طلابه، عن بعد».
وأضافت المدرسة أن ما فعله معلم الرياضيات «استثار دافعية الطلاب وحاز إعجابهم فتعالت أصواتهم بالمشاركات».
اقرأ أيضًا:
وزارة التعليم تعلن خطوات التسجيل والدخول لتطبيق «الروضة الافتراضية»
وزارة التعليم تعلن إحصائيات «منصة مدرستي» في المدارس الحكومية
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. معلم يتحدى الظروف ويُحوِّل منزله إلى فصل افتراضي بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.