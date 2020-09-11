بالفيديو.. معلم يتحدى الظروف ويُحوِّل منزله إلى فصل افتراضي بالأحساء

ضرب معلم الرياضيات أحمد البدر بالأحساء، مثلًا في التفاني والعطاء تجاه طلابه؛ حيث حوَّل منزله إلى فصل دراسي يلتقي فيه طلابه عن بعد.

وأعادت وزارة التعليم نشر تغريدة لمدرسة عبدالله بن عباس الابتدائية في الأحساء، قالت فيها: «عندما يقرر المعلم تحدي الظروف يبدع في الطريقة.. هذا ما صنعه معلم الرياضيات أحمد البدر المدرس بابتدائية عبدالله بن عباس بالأحساء؛ حيث حوَّل منزله إلى فصل دراسي يلتقي فيه طلابه، عن بعد».

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وأضافت المدرسة أن ما فعله معلم الرياضيات «استثار دافعية الطلاب وحاز إعجابهم فتعالت أصواتهم بالمشاركات».

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