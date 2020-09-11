فيديو يوثق تفاعل المعلم خالد عكاش مع طلابه خلال جلسة «غسيل كلى»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلم سعودي يشرح لطلابه عبر منصة «مدرستي»؛ وذلك بالرغم من مرضه؛ حيث كان بين أنابيب الأجهزة الطبية، وجهاز يمتص دماءه لمدة 4 ساعات، إلا أنه رفض إلغاء موعد الدرس، وأصر على تقديمه رغم ظروفه.

وكشف المعلم خالد عكاش تفاصيل مقطع الفيديو الذي أشاد به مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قال: «المقطع المتداول كان عفويًّا؛ حيث وافقَت الحصةُ جلسةَ غسيل الكلى، وقد تفهَّم الطلاب وضعي، وكانوا خير عون لي في تقديم الدرس الذي كان نصًّا قرائيًّا، واستمعت خلال الحصة لقراءة الطلاب، وصححت أخطاء القراءة لهم، وأحب أحد الحاضرين بجلسة الغسيل، توثيق المشهد أثناء شرح الدرس، فانتشر هذا المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة»، وفقًا للعربية.

وتابع المعلم خالد عكاش: «ردة فعل طلابي كانت إيجابية؛ حيث تفهَّموا وضعي، وطلبوا مني الراحة، لكني رفضت وأخبرتهم بأن همتي كبيرة وقوية، ولن تكسرها أجهزة الغسيل مهما كان ألمها»، مضيفًا: «أدرس مادة لغتي الخالدة للمرحلة المتوسطة في متوسطة حطين بالخرج، والحمد لله تواصلي مع الطلاب رائع، والمدرسة سهَّلت لي عملية التعليم، وجعلته ميسرًا؛ حيث تم تذليل كل العقبات أمامي لتقديم المادة العلمية بالشكل المطلوب».

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وقال المعلم خالد عكاش: «أصبتُ بالفشل الكلوي منذ 8 أعوام، وكانت بداية إصابتي بالمرض صعبة، خاصةً أنني لم أكن ملمًّا بآلام الغسيل وتبعاته، والآن بدأت أتقبل الوضع، وكلي أمل بإنهاء معاناتي وزراعة الكلى عاجلًا، لكي أعود إلى حياتي الطبيعية؛ فأنا منذ عام تقريبًا أقوم بغسل الكلى 3 مرات في الأسبوع، ولمدة 4 ساعات ونصف في الجلسة الواحدة».

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