الحربي: استمرار التكوينات الممطرة على مناطق عدة خلال ساعات

تكثف رطب في محيط جبال مكة
توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، تكوينات ممطرة بمناطق عدة، خاصة أجزاء من منطقة مكة المكرمة، خلال الساعات المقبلة.
وأشار الحربي- عبر تويتر- إلى استمرار التكوينات الممطرة على المرتفعات الجبلية من جازان حتى منطقة المدينة المنورة.
وأضاف الحربي أن هناك تكثفا رطبا في محيط جبال مكة المكرمة، بما فيها العاصمة المقدسة، مما يزيد من احتمالات نشوء سحب غزيرة على منحدرات الطائف الغربية وصولًا إلى مكة المكرمة وغربها وشمال غربها.
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