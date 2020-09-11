بالفيديو.. «الخثلان» يوضح علاقة سعة الرزق بالسعي على الضعفاء

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. سعد الخثلان، العلاقة بين السعي على ذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء في البيوت وبين سعة الرزق.

وقال الخثلان (خلال استضافته في برنامج «الجواب الكافي»، على شبكة قنوات المجد): «وجود الضعفاء والمعاقين في البيت من أسباب سعة الرزق».

واستشهد الخثلان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وهل تُنصَرون وتُرزَقون إلا بضعفائكم؟!»، ناصحًا من كان في بيته ضعيف أو إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة بألا يتذمر.

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كما نصح الخثلان بعدم السخط أو التبرم؛ لأنه باب رحمة وخير ورزق، فليستبشر بذلك؛ فإن الله يسوق له من الأرزاق ويدفع عنه من البلاء ما لا يخطر على البال.

وأضاف الخثلان أن الله يكتب لمن كان لديه ضعيف أو معاق أجرًا جزيلًا، فليحسن صحبتهما ويكرمهما ولا ينهرهما أو يتبرم منهما أو يعبس في وجه المعاق ولو كان أعمى.

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