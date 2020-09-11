«الجوازات السعودية» توضح طريقة إعادة تقديم طلب الابتعاث بعد رفضه

أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إعادة تقديم طلب الابتعاث بعد رفضه في المرة الأولى؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «قدم ابني على لأبشر بالسفر إلى بريطانيا لإكمال دراسة السنة الأخيرة، وهو مبتعث من الدولة، ولكن الطلب رُفض مع العلم بأنه تم إرفاق قرار الابتعاث الصادر من الملحقية الثقافية بلندن. وفي الشروط هنا لم يطلب أي وثائق ولكن الطلب رفض».

وردَّ الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «عند وصول رسالة لك عبر رقم الجوال بالرفض، يرجى إعادة تقديم الطلب من جديد عبر منصة أبشر مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة».

اقرأ أيضًا:

«الجوازات السعودية»: فتح المطارات والمنافذ البرية بعد اليوم الوطني «شائعة»

«الجوازات» توضح الفئات المسموح لها بالعودة إلى المملكة عبر البحرين