سفير الصين بالرياض يكشف مدة فاعلية لقاح فيروس كورونا

بكين تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة قريبًا
كشف سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية تشن وي تشينج؛ مدة مناعة لقاح كورونا الذي تُطوِّره شركات بلاده، مشيرًا إلى أنه سيكون من عام إلى 3 أعوام.
وقال السفير الصيني (عبر حسابه على تويتر)، إنه «وفقًا لنتائج التجارب على الحيوانات والأبحاث والتجارب المرحلية، ومؤشرات اللقاحات السابقة بالتكنولوجيا المماثلة؛ يُقدر أن مدة المناعة والفاعلية الوقائية من المُرجَّح أن تكون من عام واحد إلى 3 أعوام».
وكان السفير الصيني، ذكر في وقت سابق اليوم، أنه سيتم إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تطوره بلاده، قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أنه يمكن الوصول بالإنتاج السنوي لمصنعي شركة سينوفارم، إلى 300 مليون جرعة سنويًّا، مشيرًا إلى أن بناء المرحلة الثانية من المصانع ستستغرق 3 إلى 6 أشهر، وسيصل الإنتاج إلى 1.3 مليار جرعة.
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