الفتاة «منيرة» تروي واقعة تعرضها للدغ عقرب وصل منزلها في طرود «دليفري»

حادثة غريبة تعرضت لها فتاة سعودية تعيش في الرياض، لدغها عقرب عندما كانت نائمة في سريرها؛ حيث تسلل من طرد بريدي وصلها في وقت سابق، وفق رواية الفتاة منيرة سليمان.

وأوضحت الفتاة «منيرة»، أنها طلبت بعض الأجهزة من عدة مواقع بالرياض والهفوف وأخرى من الولايات المتحدة، موضحةً أن الطلبيات وصلت في الأسبوع نفسه، مضيفةً أنها ارتكبت خطأً بأخذها جميع الطرود إلى حجرتها؛ لكونها أجهزة إلكترونية (pc)، وفقًا لـ«العربية».

وتابعت الفتاة «منيرة» أنها استيقظت في منتصف الليل من ألم لدغة عقرب في رقبتها وكتفها، موضحةً أنها توقعت وقتها أن تكون حساسية ولم يدر بخلدها أنها لدغات عقرب، وعندما شعرت بتزايد الألم، نهضت من السرير لتشاهد العقرب، وكان لونه أصفر؛ حيث وضعته في علبة، وفى الفجر تواصلت مع المدير العام للمركز الوطني لإنتاج الأمصال للسموم والثعابين والعقارب سابقًا محمد الأحيدب، وأخبرته بعدم ظهور أعراض عليها؛ لكون العقرب صغيرًا، فطمأنها، موضحةً أنها لم تتعرض لأي مضاعفات.

وشددت منيرة على ضرورة فتح الطرود خارج غرفة النوم، والتأكد من خلوها من أي عوالق حشرية، سواء كانت زاحفة أو غيرها، قد تتسلل وقت الشحن أو خلال بقائها في المستودعات.

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من جانبه، قال الدكتور محمد الأحيدب إن عدم تعرض الفتاة لمضاعفات كان بسبب صغر العقرب؛ لأن حويصلة السم لدى العقرب كانت فارغة، فقد يكون أفرغها في الكرتون.

وأشار إلى أن العقارب يمكنها العيش لأكثر من شهر بدون غذاء، والثعابين إلى 4 أشهر بدون أكل، مشيرًا إلى هذا النوع من العقارب ذات اللون الأصفر موجودة في السعودية، ونسبة الوفيات بسببها 17% في الأطفال قبل إنتاج الأمصال، ونزلت هذه النسبة إلى الصفر بعد توافر الأمصال.

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