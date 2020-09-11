وزير التعليم السعودي يعلق على أرقام "منصة مدرستي"

علق وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على الأرقام التي تسجلها " منصة مدرستي ".

وقال آل الشيخ، خلال لقائه بعدد من المسؤولين في وسائل الإعلام وكُتّاب الرأي في المدرسة الافتراضية للبث الفضائي، إن وزارة التعليم تدرك - منذ وقت مبكر - أن العام الدراسي الحالي يُعد عاماً استثنائياً بسبب جائحة كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع: "لذا سعت إلى التعامل مع كل الخيارات الممكنة، وأعدت الخطط والنماذج التشغيلية، وانتهى الأمر إنفاذا للتوجيهات الكريمة باعتماد الدراسة عن بُعد حفاظاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وفي ضوء إمكانات الوزارة المادية والبشرية والبنية التحتية المتوفرة لديها".

وأَضاف وزير التعليم أن "العالم اليوم - وليس المملكة وحدها - يواجه تحديات كبيرة في التعليم عن بُعد"، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع الأخير مع وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين كان التحدي واضحاً في خطاب الوزراء تجاه التعليم عن بُعد؛ مدعوماً بتقارير المنظمات الدولية حول تلك التحديات.

وأوضح آل الشيخ أن "الأرقام التي تسجلها منصة مدرستي تظهر أن الوطن أمام قصة نجاح جديدة، مهمٌ دعمها، وتوثيقها، وتقييمها، واستكمال كل الخدمات المتوفرة فيها"، مبيناً أن أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة يمثلون 85% من إجمالي عدد الدارسين في المدارس الحكومية يتفاعلون اليوم مع معلميهم، موضحاً أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة من هذه الجهود المستمرة هو الحفاظ على استمرار العملية التعليمية، وتقليص أي فاقد تعليمي.

وأشار إلى أن "الوزارة في ظل الدعم السخي وغير المحدود وبمتابعة شخصية من سمو ولي العهد -حفظه الله- استطاعت أن تتغلب على عدد من التحديات، والسعي الجاد لمعالجتها، وكل عمل لا يخلو من تحديات نستطيع أن نتجاوزها بالتعاون والتكامل بين الجميع".