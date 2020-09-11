جاهزية سد حفر الباطن لموسم الأمطار

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عن جاهزية سد حفر الباطن لفترة الأمطار، يأتي ذلك لأهمية السدود للمحافظة على الموارد المائية والمحافظة على الممتلكات من السيول وتقليل مخاطرها والمحافظة على الأرواح. وفي جولة تفقدية قام بها مدير إدارة المياه بالفرع المهندس خالد آل فخر ومدير الإدارة الهندسية المهندس محمد آل فتيل على السدود تم الاطلاع على سد حفر الباطن وسد الذيبية. كما أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن هذه الزيارة تأتي امتدادا للزيارات المنظمة لمتابعة المشاريع الوزارية بالمنطقة والوقوف على السير العمل بها وتذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجه إنجازها. يذكر أن هناك سدين بالمحافظة تابعين لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يبلغ الطول الكلي للسد الأول وهو سد حفر الباطن 330م وارتفاع السد 11.5 م والسعة الاستيعابية له 5503925م3 ويقع جنوب غربي حفر الباطن، فيما يبلغ طول السد الثاني وهو سد الذيبية 1390م والارتفاع 6 م والسعة الاستيعابية 5.718024م3 ويقع جنوب الذيبية. - سد حفر الباطن لطول: 330 م الارتفاع: 11.5 م السعة الاستيعابية: 5503925م3 الموقع: حنوب غرب حفر الباطن Advertisements - سد الذيبية لطول: 1390م الارتفاع: 6 م السعة الاستيعابية: 5.718024م3 الموقع: جنوب الذيبية



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