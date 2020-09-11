14 مشروعا مائيا جديدا بـ541 مليونا بالأحساء

* زيادة المياه المحلاة القادمة مِن التحلية إلى الأحساء بنسبة 20%.
* زيادة المياه المعالجة القادمة مِن الخبر إلى الري مِن 80 ألفا إلى 140 ألفا، ومستقبلاً 200 ألف متر مكعب يوميا.
* إنشاء محطة معالجة مياه الصرف في الهفوف وتوسعة الحالية لاستقبال 180 ألف متر مكعب.
* تخصيص 41 مليونا لمشروع الصرف الصحي في حي النايفية، أنجز منه 21% والمشروع منتظم حسب ما هو مخطط له.
* تخصيص صهاريج تعمل على مدار الساعة للمناطق الأكثر احتياجاً.
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