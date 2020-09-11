14 مشروعا مائيا جديدا بـ541 مليونا بالأحساء

كشف رئيس مجلس بلدي الأحساء الدكتور أحمد البوعلي، عن تنفيذ نحو 14 مشروعا للمياه والصرف الصحي في مدن وقرى الأحساء، بقيمة إجمالية 541 مليون ريال، وأن تغطية المياه في المحافظة بنسبة 83%، وتغطية الصرف الصحي بنسبة 68%، مع التأكيد على تطبيق مخالفات على المباني التجارية التي لا تسحب البيارات الخاصة بها بشكل منتظم وتطفح في الشوارع العامة. وأوضح البوعلي، عقب اجتماعه برئيس القطاع الشرقي في شركة المياه المهندس حمدي الشراري، والوفد المرافق له، أن المجلس البلدي، اطلع على الخطة الخمسية لشركة المياه في المنطقة الشرقية، واستكمال مشاريع الصرف الصحي لعموم الأحساء، وتضمن الاجتماع:

* زيادة المياه المحلاة القادمة مِن التحلية إلى الأحساء بنسبة 20%.

* زيادة المياه المعالجة القادمة مِن الخبر إلى الري مِن 80 ألفا إلى 140 ألفا، ومستقبلاً 200 ألف متر مكعب يوميا.

* إنشاء محطة معالجة مياه الصرف في الهفوف وتوسعة الحالية لاستقبال 180 ألف متر مكعب.

* تخصيص 41 مليونا لمشروع الصرف الصحي في حي النايفية، أنجز منه 21% والمشروع منتظم حسب ما هو مخطط له.

* تخصيص صهاريج تعمل على مدار الساعة للمناطق الأكثر احتياجاً.